Yeni Özellik Apple'ın Canını Yakabilir

iPhone 8 için yayınlanan raporlarda ekranın alt kısmına yerleştirilecek olan sanal Home tuşu telefonun çıkışını geciktirebileceği düşünülüyor. Detaylar içeride.

Güncellenme 19 Nisan 2017 08:59

Bu sene iPhone’un 10. yıl dönümü. Her firma gibi Apple’ın da bu konu hakkında karşımıza sürprizlerle geleceğini düşünüyoruz. Ancak son yayınlanan yeni rapora göre daha kaliteli bir hale getirilmesi için iPhone 8’in çıkışı gecikebileceği söyleniyor.

iPhone 8 ile gelmesini beklenen özelliklerden bir tanesi cam yüzeyinin altına yerleştirilen Touch ID ( parmak izi okuyucusu). Bu çıkacak olan yeni modelinde ön yüzünü tamamen cam ile kaplanabilmesi için tüm özellikleri ekranın altına sıkıştırmayı hedefliyor. Tabi ki bu tarz bir tasarım ile kullanıcılarının karşısına çıkarsa kullanıcılarını bir hayli memnun edecek gibi görünüyor.

Detaylı Raporlar Gelmeye Başladı

Ayrıca Investor’s Business Daily tarafından ortaya atılan bir raporda, Pacific ChestSecurities analistinin açıklamalarına göre sana Home düğmesi, Apple bileşen ortaklarında sorunlar yaratabilir. Bu tarz durumlardan ötürü iPhone 8 in çıkış tarihinin biraz gecikmeye uğrayacağını düşünüyoruz. iPhone 8 ile birlikte OLED panele geçiş yapılırken fiziksel Home tuşunun kaldırılıp, parmak izi okuyucusunun ekranın altına yerleştirerek daha geniş bir ekran boyutuna sahip olacağı hedefleniyor.