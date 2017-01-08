Yeni Nokia Cep Telefonu Tanıtıldı!

HMD Global'den Nokia'nın adını taşıyan ilk Android destekli akıllı telefonu tanıttı. İşte detaylar.

Güncellenme 08 Ocak 2017 14:34

HMD Global, Nokia ile ilk adımı atarken, Nokia 6 için ilk tanıtım gerçekleştirildi. Nokia 6, 4 GB RAM, 64 GB'lik microSD desteği, 16 megapiksel ana kamera ve 3.000 mAh pil ile donatılmış bir ürün olarak gösterilirken, tanıtım sonrasında Nokia eski günlerine dönme konusunda oldukça umut verdi.

Nokia 6 Tasarımı

Tasarım sınırları Nokia 6 ile zorlanmamış olsa da tek parça alüminyumdan yapılan gövde, oldukça hoş bir tasarıma sahip. 5.5 inç boyutlarında bir 1920x1080 HD ekrana sahip telefon, çözünürlük noktasında da oldukça başarılı.

Android İle Geldi!

Beklendiği gibi, Nokia 6 Android'i çalıştıracak ve HMD, Google'ın işletim sisteminin yedincisi olan Nougat versiyonuyla cihazın kutudan çıkacağını da doğruladı. Nokia Lumia'nın Windows Phone ile çalışan telefon serilerinin aksine, Android'i kullanmak HMD’nin verdiği en radikal ve doğru karar olarak değerlendiriliyor. Böylece üçüncü taraf Android uygulamalarının da Nokia 6’da kullanılabilmesi mümkün olacak.

Nokia 6 Teknik Özellikleri Neler?

Nokia 6 orta segmente yönelik geliştirilen bir telefon ve bu bakımdan orta segmentteki zorlu pazarda rekabete başlayacak. SnapDragon 430 yonga seti ile desteklenen cihaz için etiket fiyatı ise 245 Dolar. Bu bakımdan fiyat noktasında da Nokia 6 cazip duruyor. Bakalım yeni ürün, Nokia adına ne kadar umut verecek.