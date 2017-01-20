Yeni nesil teknolojilerin son gözdesi: Digital signage

Dijital ekranların donanım maliyetlerinin düşmesi ile digital signage kullanımı yaygınlaşmaya başladı.

Güncellenme 20 Ocak 2017 16:57

Reklamverenlerin dijital ekranların kullanımı konusundaki en büyük çekinceleri olan maliyet düşüş gösterince digital signage’a ilgi arttı. Gerekli donanımların masrafları yüzünden uzak duran reklamverenler basılı materyal kullanımının uzun vadede daha masraflı olduğu görüşünde birleşti.

Digital signage donanımı ve kurulum maliyetleri hakkında bilgiler veren iDisplay Genel Müdür Yardımcısı Serap Şahin, bunun için bir kez ödeme yapılırken, diğer bir seçenek olan basılı materyal kullanımında ise her yenileme işleminde ödeme yapılması gerektiğini söyledi. Bu durumun çok daha maliyetli olduğu belirten Şahin, “Dijital ekranlar yerine basılı materyal kullanmak sadece para olarak değil, zaman olarak da daha maliyetli, üstelik reklamlardan kısa sürede elde edilen gelir, digital signage donanımın masrafını karşılamaya yetiyor” diye konuştu.

“Dijital reklamcılık için digital signage teknolojisi vasıtasıyla içerik yayınlanması neredeyse sıradan bir hale geldi. Baskılı materyal kullanmayı savunan reklamcılar bile her geçen gün digital signage kullanımına doğru yöneliyorlar. Neden yönelmesinler ki? Digital signage’ın sayısız avantajlarından faydalanan reklamcılar, içeriklerini diledikleri gibi çeşitli lokasyonlara dağıtıp, kolayca yönetiyorlar” diyen Şahin hem zamandan hem de maliyet yönünden avantaj sağlandığına dikkat çekti.

İÇERİĞİ YÖNETMEK ZAHMETLİ Mİ?

Reklamcıların en yaygın bir diğer endişesi ise “İçeriği yönetmek çok zahmetli değil mi?” sorusuna cevap veren Şahin şunları söyledi:

“Bu endişenin de bir o kadar yersiz olduğu hemen anlaşıldı. Kullandığınız ekran sayısının önemi olmaksızın içerikler, saniyeler içinde düzenlenebiliyor. Oluşturulan ya da düzenlenen içerikler, istenilen ekranda anında yayınlanabilir veya yayından alınabilir. İçerik oluşturmak ise son derece basittir. Tasarım imkanının yanı sıra hazır şablonlar ile içerik hazırlamak dakikalar alır. İçeriğin yönetilmesi için bilgisayar kullanılması şart değil. Mobil cihazlar aracılığıyla internet bağlantısı olan her yerden içerikler kontrol edilebilir”

NEREDE KULLANILIR?

Şahin, “Aklınıza sadece avm, metro veya otobüs istasyonlarında konumlandırılan gibi dış mekan reklamları gelmesin. Hastanelerden tutun da otel lobilerine, okullardan spor salonlarına kadar daha birçok kapalı alanda digital signage ekranları ile reklam yayınlanabilmektedir” dedi.