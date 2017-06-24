Yeni Moto G5 Türkiye'de!

Motorlu tarafından üretimi gerçekleştirilen Moto G5 modelinin Türkiye'de satışa çıktığı belirtildi.

Güncellenme 24 Haziran 2017 19:49

Güçlü bataryası, hızlı kamerası ve performans içeren özel donanımlarıyla dikkat çeken Motorola G5 modeli artık Türkiye'de de satış noktalarından satın alınabilir durumda. Motorola'nın son gösterisi olarak değerlendirilen Moto G5 için Türkiye pazarına giriş yapması aynı zamanda yeni telefon alacak kişiler içinde alternatif yarattı.

Özellikle hızlı odaklanma sağlayan 13 megapiksel arka kamerası ile çarpıcı görüntülerini çekilmesine kolaylaştıran Moto G5, aynı zamanda parmak izi okuyucusu ile güvenliği sağlıyor ve güçlü bataryası ile uzun süreli kullanımları mümkün hale getiriyor. Moto G5 ile ilgili yapılan tanıtımlarda telefonların teknik özellikleri ile ilgili tüm detaylar paylaşılırken, özellikle telefonda yer alan Snapdragon 430 işlemci ve Android 7.0 Nougat işletim sistemi yenilik seven kullanıcıları cezbediyor.

Teknik Özellikleri Nasıl?

Telefonda 5 inç Full HD ekran kullanılırken ön kamera 5 megapiksel kalitesinde sunulmuş. Özellikle selfie çekmeyi seven kişiler için bu kameranın performansı ve kalitesi yeterli olurken, hızlı şarj özelliği sayesinde kullanıcıların pil konusunda sorun yaşanması da önlenmiş.

Depolama alanında 128 GB’a kadar Micro SD kart desteği bulunan telefon çift sim kullanabilme ayrıcalığına ad sahip. Üstelik gri ve altın renklerinde piyasaya sunulan telefon, bu bakımdan satın alma aşamasında kullanıcılara farklı seçenekler sunuyor. Moto G5 ile ilgili yapılan bu açıklamaları sonrasında Türkiye'de yeni bir dönem başlarken, özellikle hedefi büyüten Motorola'nın G5 modeli ile nasıl bir başarı elde edeceği de yakından takip edilmeye başlandı.