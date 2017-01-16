Yeni Moda: 3D Yazıcı!

2B gibi farklı yazdırma modellerinin yerini artık 3D yazıcılar aldı. İşte yeni yazıcı modelleri ile ilgili detaylar.

Güncellenme 16 Ocak 2017 22:29

Küçük ölçekli ev tipi yazıcıları merceğimize aldığımız için şimdilik ultraviole ışıkla reçine içinde model üreten ya da renkli model de yapabilen toz ve lazerle ile çalışan yüksek fiyatlı sanayi tipi 3B yazıcılardan hiç bahsetmeyeceğim. Plastik malzeme ile baskı yapan uygun fiyatlı yazıcılarda ise iki farklı malzeme kullanılmaktadır. Yazıcıların büyük bir çoğunluğu iki malzemeyi desteklese de burada önemli olan ne tür bir baskı yapacağınızdır.

Teknik Detaylar Önemli!

Organik temelli Poly Lactic Acid (PLA), maddesi küçük ev eşyaları yapmak için birebirdir. Doğada çözünebilir, çabuk soğuduğu için modelde deformasyon olmaz ve parlak az pürüzlü yüzeyli nesneler yapılabilir. Ama düşük erime ısısı nedeniyle sıcağa dayanıklı değildir ve birbirine geçmeli nesne üretirken sorun çıkabilir. Bu noktada esnekliği ve sağlamlığı ile daha kullanışlı olan petrol tabanlı bir plastik olan Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) malzemesi kullanılabilir. Bu madde ile Lego parçası bile basmak mümkündür. Ancak zor soğuduğu için bu malzeme ile çalışılacaksa soğutma sistemi iyi olan bir 3B yazıcı seçilmelidir. Ayrıca çıkan gaz da çok solunmamalıdır.

En İdealler Nelerdir?

Yazıcınızın en yaygın kullanılan filament boyutu olan 1.75mm'yi de mutlaka desteklediğine emin olun. Isıtıcı tabanlı bir yazıcı baskı kalitesini artıracaktır. Baskı kalitesi ise mikronla ölçülür ve en pürüzsüz yüzeyli modeller için en düşük mikron değere sahip yazıcı seçilmelidir.