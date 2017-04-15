Yeni Jeep Compass Autoshow'da Görülecek

Avrupa lansmanı Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen Yeni Jeep Compass, bu kes İstanbul Autoshow’da gösterime çıkacak.

Güncellenme 15 Nisan 2017 17:44

İstanbul Autoshow’un yıldızları arasında yer alacağı düşünülen Jeep Compass; Longitude, Limited ve Trailhawk adı verilen 3 farklı donanım seviyelerine sahip olarak 1.4 lire benzinli ve hem 1.6 litre he 2.0 litre dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneği ile yurdumuzda sonbahar ayları da dahil olmak üzere satışa sunulacak.

Jeep Compass Özellikleri Neler?

İstanbul Autoshow’da boy gösterecek olan Yeni Jeep Compass, 4x4 yeteneklerine ek olarak zarif ve güçlü tasarımıyla bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni Jeep Compass yeni ve geniş gövde tasarımı, camdan tekerlekte dahil olmak üzere mükemmel bir orantıya sahip. Bu özellikler insanların içerisinde büyük bir heyecan uyandırıyor.

Jeep Compass arka tasarımla da insanlar tarafından çekici bir görünüm etkisi yaratmakta. Jeep Compass’ın arka tasarımın LED teknolojisine sahip stop lambaları ile bütün tasarımı domine eder halde.Bu iki parçalı stop lambaları bagaj kapağına kadar uzandığı için Jeep Compass’a daha geniş bir araç algısı yaratmakta. Jeep Compass’ta çift açılabilir cam tavan mümkün olan en geniş açılma alanı sağlamakta. Bu sayede daha ferah bir yolculuk sağlamakta. Jeep Compass satışa sunulduktan sonra alacak olan araç kullanıcıları güzel zarif ve aynı zamanda güçlü bir araca sahip olacakları bir gerçek.