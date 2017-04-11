Yeni Google Pixel Nasıl Olacak?

Google özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde piyasaya sunduğu yeni telefon serisi ile dikkat çekerken yeni versiyonların nasıl olacağı da yavaş yavaş sızmaya başladı.

Güncellenme 11 Nisan 2017 22:23

Google, Pixel adını verdiği yeni telefon serisi ile oldukça dikkat çekmeyi başardığı gibi bu konuda yeni bilgiler de gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz dönemde ilk olarak piyasaya sunulan Google Pixel serisinin iyi dönüşler alması ve beğeni kazanması bu konuda kullanıcıların çok daha istekli olmasını sağladı.

Google Pixel Dikkat Çekiyor!

Piyasaya sunulacak yeni telefon modellerin nasıl olacağı ve hangi özellikleri içereceği merak edilirken yapılan yeni paylaşım bu konuda farklı bir durum yarattı. Öyle ki yeni raporda Google Pixel özellikle ekran tasarımının değişeceği belirtildi. Yapılan paylaşımlar ile birlikte yeni tasarım hakkında detaylar da öğrenilirken Google'ın yeni modelinde özellikle tasarım açısından farklı bir değişikliğe gidebileceği dikkat çekti.

Google Pixel adı ile piyasaya sunulan telefonlar tasarımının yanı sıra özellikleriyle de dikkat çekmişti. Özellikle Android işletim sisteminin kullanıldığı telefonlar en son versiyon ile piyasaya sunulduğu için bu konuda özellikle Android seven kişilerin ilk tercihlerinden bir tanesi de Google Pixel olmuştu. Yeni telefon modelinde de benzer bir sürecin yaşanması beklendiği gibi bu konuda kullanıcıların beğenisini kazanacak telefonların sunulması, kullanım ve satış oranlarını arttırabilecek düzeyde.