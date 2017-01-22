Yeni Galaxy A Serisi Satışa Çıktı

Samsung tarafından 2017 serisi hazırlanan Galaxy A modelleri satışa çıktı. İşte detaylar.

Güncellenme 22 Ocak 2017 22:44

Samsung’un amiral gemileri dışında en çok kazandığı serilerden birisi de A serisi. Galaxy A serisi için yapılan son açıklamalarda telefonların Türkiye’de de satışa çıktığı duyuruldu. Bu bakımdan Galaxy A için Türkiye’deki satış süreci de pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi resmen başlatıldı.

Güçlü performansı ve yeni tasarımları ile dikkat çeken Galaxy A serisinde önceki yıllara göre bir değişiklik yok ve yine Samsung 5.7 inç A7, 5.2 inç A5 ve 4.7 inç A3 akıllı telefonları ile raflara geliyor.

Galaxy A serisinin Türkiye’de satışa sunulması ile birlikte A serisinin kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor. Zira fiyatları ile oldukça uygun olan cihazlar, GSM operatörlerinin tarifeye ek kampanyaları ile ilgi görüyor.

Galaxy A Özellikleri Neler?

Galaxy A serisi için ortak pek çok özellik bulunuyor. Özelikle metal çerçeve ile çok daha dayanıklı bir hale gelen Galaxy A serisinde 3D Cam arka yüzey de dikkat çekiyor. Önceki modellere göre yeni modellerin daha iyi bir kullanım sunduğunu söylemek de mümkün. Yeni telefonlar içni renk seçenekleri ise; siyah gökyüzü, altın kum, mavi sis ve şeftali bulutu.

Samsung Galaxy A serisi tavsiye edilen satış fiyatları ise şöyle;

Galaxy A7’nin satış fiyatı 2499 TL

Galaxy A5’in satış fiyatı 2199 TL

Galaxy A3’ün satış fiyatı 1699 TL