Yeni Citroen C3 Oldukça Etkileyici

Citroen C-Aircross Concept doğrultusunda yeni bir C3 Picasso'nun doğacağı belirtildi.

Güncellenme 14 Nisan 2017 19:43

MPV'den SUV'a doğru bir kaymanın yaşandığı yeni model, bu konuda oldukça etkileyici ve yenilikçi. Açıklamalara göre Citroen C3versiyonunu, 2017 sonlarına doğru satışa sunulacak.

Geleneksel tarzdaki araçlar artık yavaş yavaş bırakılıyor. Citroen C3 Picasso'nun bu konuda net bir değişim içerisine girdiği de net bir şekilde söylenebilir. MPV'den SUV'a doğru bir geçişin yaşandığı Citroen C3 modelinde bu geçişin biraz daha yumuşak olması hedeflenmiş.

Otomobil Fuarında Tanıtılabilir!

Citroen'in C3 adını verdiği yeni modelinin 2017 Şanghay Otomobil Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor. Bu konuda farklı modeller de kuşkusuz tanıtımlara dahil edilecek. Citroen C5 Aircross, C4 Picasso ve Grand C4 Picasso serileri de yine tanıtımda yer alabilecek modeller arasında gösteriliyor.

Citroen C3 modelinin kapılarındaki Airbumps özelliği, yükseltilmiş süspansiyon ve gövde kaplaması farklı bir SUV tasarımı sunuyor. Scuff plakaları ve çatı barları ise aracın en dikkat çeken bölümlerinden. C3'ün belirgin LED ışıkları ve çift ızgarası ise özellikle aracın önden etkileyici bir görünüm sunmasını sağlıyor.

Citroen C3 Ne Zaman Yollarda Olacak?

C-Aircross konsepti yaz aylarında üretim hattına girecek. Üretim sonrasında aracın ancak 2017 yılının sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor. Teslimatlar için hedef ise yılbaşı öncesi. Bu bakımdan yapılan tanıtımlar ile dikkat çeken araç için bu yıl sonunda da olsa yollarda kullanımlar başlayacak.