Yeni Audi A8 Hafiflik Ve Teknolojiyi Bir Arada Harmanlıyor

Yeni Audi A8 salonunun casus çekimleri, yeni araç hakkında bilgi alınmasını sağladı.

Güncellenme 14 Nisan 2017 20:43

Bir sonraki Audi A8’in teknoloji ve verimlilik noktasında Mercedes S-Serisini ve BMW 7 Serisi'ni geride bırakması bekleniyor. Yeni A8yapımında önceki versiyonlara göre çok daha fazla alüminyum kullanılacak. Ayrıca magnezyum ve karbon fiberden yapılmış bileşenler ile araç tasarım açısından da daha iyi hale getirilecek. Özerk teknoloji ve önerilen hibrid güç aktarma organının kullanılması nedeniyle araçta biraz ağırlık eklenmiş olsa da genelinde araç önceki versiyonlara göre çok daha hafif bir şekilde üretilecek.

Audi A8 Ne Zaman Piyasaya Sunulacak?

Yeni 2017 Audi A8’in bu yaz tanıtılması ve satışların sonbahara doğru başlaması bekleniyor. Bu bakımdan uzun zamandan beri merak edilen Audi A8 için takvim çok uzak değil. Alman markasının amiral gemisi olacak A8, bu açıdan markanın özel ilgi gösterdiği bir versiyon.

Çığır açan ağırlık azaltma teknolojisinin yanısıra, Audi'nin amiral gemisi olan lüks sedanına yapılacak teknolojik destek de oldukça dikkat çekici. Açıklamalara göre şimdiye kadarki en yüksek teknolojiye sahip otomobillerden birisi Audi A8 olacak. A8'in tamamen kontrolü ele geçirmesi, sürücünün rahatlaması ve gözlerini yoldan çekmesine izin verecek özellikler ile gelecek araç, özerk sürüşte de bu sayede oldukça iddialı. Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda Audi A8 modelinin oldukça fark yaratacağını söylemek mümkün.