Yeni alınan kıyafetler ciltte reaksiyona sebep olabilir!

Ama Dr. Lisa Ackerley'e göre yeni kıyafetler ciltte alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu yüzden giymeden önce yıkamakta fayda olduğunu belirtti.

Güncellenme 05 Ocak 2017 22:28

Yeni kıyafetlerin yapımı, depoda tutulması veya nakliyesi sırasında kimyasal madde ve bakteriler bulaşabilir.

Dr. Lisa Ackerley, soğuk algınlığı veya grip virüslerinin fabrikalarda yaşayabildiğini ve hatta enfeksiyona sebep olup yayılabileceğini anlattı.

Dr. Lisa Ackerley kıyafetteki sentetik boyanın ciltte kaşınmaya sebep olabileceğini de ekledi.

Eğer kumaşı uygunsa, kıyafetleri yüksek derecede yıkamamızı önerdi.

Sadece yeni kıyafetlere değil aynı zamanda ayakkabı alışverişine de dikkat çeken Dr. Lisa Ackerley, birçok kişinin giydiği ayakkabıdan mantar hastalığının bulaşabileceğini vurguladı.

Milliyet Pembe Nar