Yeni Adobe Photoshop’tan Beklentiler Neler?

Adobe Photoshop için bugüne kadar yaşananlara ve beklentilere kısa bir bakış.

Güncellenme 30 Aralık 2016 13:51

Adobe için iddialı bir şekilde piyasaya giriş 2003 yılı oldu. Özelikle 2013 yılı sonrasında ise Adobe CC konusunda önemli bir adım atılarak, daha konsept ve paket satışlara yönelim gerçekleşti.

Son Adobe CC güncellemesi - 20 Haziran 2016

Adobe CC 2015 - Haziran 2015

Adobe CC2 - Ekim 2013

Adobe CC – Mayıs 2013

Adobe CS7 – Adobe, artık ürünlerini Creative Suite serisi halinde sunacağını, CS7 isimli bir sürümün çıkmayacağını açıkladı.

Adobe CS6 - 2013 Nisan

Adobe CS5.5 - Nisan 2011

Adobe CS5 - Nisan 2010

Adobe CS4 - Ekim 2008

Adobe CS3 - Nisan 2007

Adobe CS2 - Nisan 2005

Adobe CS1 - Ekim 2003

Neler Yeni?

Adobe Photoshop, şu anda fotoğraf düzenleme konusunda en çok tercih edilen yazılımlardan bir tanesi olurken, RAW desteği gibi pek çok yeni özelliğin desteklendiği sistemde 3boyutlu çalışmalar da kolay bir şekilde yapılıyor. Ayrıca animasyon gibi pek çok ek özelliğin bulunması Photoshop için cazip noktalardan bir tanesi.

Bundan sonraki süreç içerisinde uygulamadan beklenen en önemli özellik, daha iyi bir performans ve az kaynak tüketimleri. Fakat uygulamadaki özellikler arttıkça performans konusunda ters bir ilerleme çizgisinden söz edilebiliyor. Genel olarak uygulamadan beklentiler ise şöyle;

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