Yeni 2018 Porsche Cayenne SUV’da Çok İddialı

Porsche, 2018 yılının üçüncü nesil Cayenne versiyonuna son rötuşları yapıyor.

Güncellenme 14 Nisan 2017 21:44

Alman markası Porsche, kısa ama önemli SUV geçmişinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar oldukça iddialı bir şekilde pazarda yer alan Porsche, 2018 Porsche Cayenne modeli ile birlikte daha fazla kişiye erişmeyi hedefliyor. Bu noktada başarılı olunması ise SUV’da markayı çok daha güçlü bir hale getirecek.

Tartışmalara Rağmen 2018 Porsche Cayenne Çok Güçlü!

Firmanın 4x4 pazarındaki çabaları markanın hayranları için tartışmalı ancak spor otomobil üreticisine çok ciddi nakit akışı sağladı. Firmanın kendi sayımına göre, 2016 yılında 70 binin üzerinde araç kaybı var. Fakat yeni versiyonlar ile birlikte bu konuda önemli bir aşamanın geride bırakılması bekleniyor.

Yeni Versiyon Neler Sunacak?

Önümüzdeki yılın başlangıcında mağazalarda 2018 Porsche Cayenne görülmeye başlayacak. Porsche’nin, küçük Macan'dan alınan tasarım özellikleriyle büyük SUV görünümünü 2018 Porsche Cayenneversiyonunda bir araya getirmesi bekleniyor. Gömülü farlar olan bir kapaklı kaput önceki versiyonlara göre oldukça farklı. Genel olarak, tasarım, tamamen yeniden çizilmiş ve devrimsel nitelikte olacak.

Yeni araç, önceki versiyonlara göre daha hafif. Eğer Porsche, yeni modelde alüminyum gibi yeni, hafif malzemeler kullanırsa aracın çok daha hafif olması mümkün.

Dış tarafın yanı sıra kabinde de değişiklikler var. Yüksek çözünürlüklü ekranlar, dokunsal geribildirim denetimleri ve geliştirilmiş ek hizmetler 2018 Porsche Cayennemodelinin ön plana çıkan özellikleri arasında.