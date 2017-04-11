Yeni 2018 Audi Q8 SUV Etkileyici Düzeyde!

Yeni Audi amiral gemisi SUV, Q7’den daha şık bir profile sahip. İşte yeni model ile ilgili detaylar.

Güncellenme 11 Nisan 2017 23:24

Audi'nin SUV serisi, 2018 yılı için planlanan takvime uygun bir şekilde sona yaklaşıyor. Bu yılın başlarında Detroit Motor Show'da konsept biçiminde tanıtılan yeni Q8 modelinde yeni gelişmeler ile birlikte daha iyi bir seri devam ettirilecek.

Yeni Q8 konsepti, Alman markasının yeni Q8 ile piyasaya nasıl giriş yapacağı konusunda bir fikir sunuyor. Audi Q7 üstünde oturacak olan amiral gemisi SUV, BMW X6, Mercedes GLE Coupe ve Range Rover'la yarışacak ve bu bakımdan oldukça önemli bir görevi üstleniyor. Konsept, mevcut Q7 ile benzer izleri taşıyor. Araç beş metrelik uzunlukta ve üç metrelik bir dingil mesafesine sahip olacak. Eğimli bir tavan çizgisi ve konik arka uç ise yolcu sayısında önemli ipuçları sunuyor. İlk izlenimlere göre araç dört koltuğa sahip olacak. Fakat aracın beş kişilik bir düzende de sunulması konuşuluyor.

Hibrid e-tron modeli olarak sergilenen Q8 konsepti, 17.9kWh lityum iyon pil ile çalışan bir elektrik motoruyla eşleştirilmiş. Üstelik araç 3.0 litrelik TFSI motoruyla güçlendirilmiş durumda. Daha fazla performans isteyen kişiler ise Audi SQ8'i tercih edebilir. Yüksek performanslı model, SQ7 ile aynı 4.0 litrelik bi-turbo V8 dizel yakıtını kullanıyor. Bu açıdan bakıldığında yeni model pek çok özellik ile piyasaya iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.