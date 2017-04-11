Yemeksepeti’nde Muhtar Dönemi Başlıyor

Türkiye pazarında milyonlarca müşteriye hizmet verme şansı elde eden Yemeksepeti yeni bir dönem başlattı.

Güncellenme 11 Nisan 2017 18:18

Yemeksepeti Muhtarı olarak adlandırılan oyun ile birlikte kullanıcılar bölgelerindeki en iyi yiyecek yerlerini tespit ederek bu konuda uygulama üzerinde ön plana çıkmaya çalışıyor.

Yemeksepeti uygulamasına entegre edilen muhtarlık oyunu sayesinde kullanıcıların yeni lezzetler keşfetmek adına uygulama üzerinden işlem yapması amaçlanıyor. Özellikle semtlere yönelik olarak muhtarların belirleneceği oyun, böylece kullanıcıların farklı bir alanda profil oluşturmasını sağlayacak.

Sistem Nasıl Çalışacak?

Yemeksepeti muhtarı ile ilgili yapılan açıklamalarda kişilerin uygulama üzerindeki etkinliklerine bağlı olarak puan kazanması ve diğer kullanıcılara geçmesi üzerine kurulmuş durumda. Yemek konusunda uzman olan kişiler kendi semtinde muhtarlık oyunu yarışına katılarak muhtar rozeti kazanabiliyor. Kazanılan rozetler kişilerin profillerinde görüldüğü gibi aynı zamanda diğer kişilerin vereceği siparişlerde muhtarın rolü oldukça önemli hale getiriliyor.

Herhangi bir bölgede ilk defa sipariş verecek olan kişiler, uygulamadaki muhtarın tercihlerine bakarak en iyi restaurantların hangisi olduğu, hangi yiyeceğin en iyi hangi yerde yapıldığı öğrenilebilir. Bu açıdan bakıldığında Yemeksepeti’nde kişilerin daha iyi ve etkin bir şekilde yer alabilmesi adına muhtarlık oyunu durumu ideal hale getirmiş durumda. Uygulamada yüzden fazla farklı görevin olması ve her görevi yaparak puan kazanılması ise hem Yemeksepeti'nin hem de uygulamanın kullanım oranlarını arttıracak düzeyde. Önümüzdeki günlerde Türkiye gündeminde daha fazla yer alması beklenen bu oyun, Yemeksepeti’ni de ön plana getirecek.