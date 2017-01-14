Yeğenine bakan teyze ve halaya da maaş geliyor

Torununa bakan büyükanneye maaş bağlanmasına yönelik uygulama 3 pilot ilde başlıyor. Şimdi ise hala ve teyzelerin de uygulamaya dahil edilmesi bekleniyor.

Güncellenme 14 Ocak 2017 21:46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geliştirilen torununa bakan büyükanneye maaş bağlanması uygulanması belirlenen pilot illerde uygulanmaya başlanacak. 6 ayın ardından uygulama avantajları ve dezavantajları göz önüne alınarak yaygınlaştırılmaya başlanacak. İlk başta bin ailenin yaralanabileceği uygulamanın kısa sürede diğer illerde de yaygınlaşması bekleniyor.

Geniş çapta yankı uyandıran uygulamanın kapsamına son olarak hala ve teyzelerin alınması da gündeme getirildi.



Takvim'de yer alan habere göre büyükannelere maaş projesine ilişkin çalışma henüz tamamlanmadı, ancak ana hatları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun verdiği bilgilere göre; doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için evde torun bakan büyükanneye maaş verilecek.



Uygulamanın kapsamının genişletilmesi planlanıyor



Annenin yarı zamanlı yerine tam zamanlı çalışmayı tercih etmesine yönelik uygulama ile, çocuğun bakımını üstlenen anneanne veya babaanneye aylık 400 liradan başlayan ödemeler söz konusu olacak. Takvim'in haberine göre böylece anne tam zamanlı istihdamda olacak ve maaşını tam alacak, üstelik büyükanne desteğiyle aileye ilave bir katkı olacak. Maaş uygulaması, sadece büyükannelerle sınırlı olmayacak. Projenin kapsamına teyze ve halaların da eklenmesi bekleniyor.

Dedelere de maaş bağlanabilir

Bakan Müezzinoğlu, bu konuda, "Pilot uygulamayı 6 ay izleyeceğiz. Önce büyükanne üzerinden gidiyoruz. İleride teyze, dede ve diğer seçeneklere de bakılabilir" açıklamasını yaptı. İstanbul Sanayi Odası'nın gündeme getirdiği büyükannelere maaş projesine ilişkin çalışmanın ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Şubat-Mart gibi pilot uygulamanın başlaması, Eylül'den itibaren de yaygınlaştırılması bekleniyor.

Takvim