YDS sonuçları belli oldu
Üniversite adayı gençlerin merakla beklediği YDS sonuçları açıklandı.
Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları açıklandı.
YDS sınav sonuçları ÖSYM tarafından “sonuç” sayfasında açıklandı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin 2 Nisan 2017 tarihinde yaptığı Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları açıklandı. Sınava girenler, sonuçları ÖSYM sonuç sayfasında görebilir.
YDS sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.
Bir sonraki sınav 17 Eylül 2017 tarihinde yapılacaktır. Sınav başvuruları 26 Temmuz 2017 tarihinde başlayacaktır.