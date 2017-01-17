Yavru köpeğin kulaklarını kesenler yakalandı
Isparta'da yavru bir köpeğin kulaklarını keserek görüntüleri de sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Isparta'da kulakları kesilen yavru köpeğin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yavru köpeğin kulaklarını kesen ve görüntüleri sosyal medyada paylaştığı öne sürülen H.K ve N.Y'yi Zafer Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.