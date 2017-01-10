Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 23 Ocak 2017'de bitecek.

Güncellenme 10 Ocak 2017 20:44

2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için sona geliniyor. Yarıyıl tatili 23 Ocak 2017 tarihinde başlayacak.

Öğrenciler ve öğretmenler için 23 Ocak 2017 tarihinde son kez ders zili çalacak ve 15 günlük yarıyıl tatili başlayacak. 23 Ocak Pazartesi günü başlayan sömestr tatili, 3 Şubat tarihinde son bulacak.

İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.