Yarışı kazandığını sanan bisikletçinin erken sevinci pahalıya patladı

İtalya Bisiklet Turu’nun 5. etabına Luka Pibernik damga vurdu. Yarış bitmeden kazandığını düşünen Pibernik, yarışı 148. olarak tamamladı.

Güncellenme 11 Mayıs 2017 14:12

İtalya Bisiklet Turu’nun 5. etabına Luka Pibernik damga vurdu. Yarış bitmeden kazandığını düşünen Pibernik, bu hatasının bedelini pahalıya ödedi.

Luka Pibernik, bitiş çizgisini ilk sırada geçtiğini sanıp erken sevinince olanlar oldu.

İtalya Bisiklet Turu'nun Pedara ile Messina arasında geçilen 5. etabına Luka Pibernik’in erken galibiyet sevinci damga vurdu. Bitiş düzlüğünde 2 tur atılarak tamamlanması öngörülen etabın bitimine 6 kilometre kala yarışçılar arasından sıyrılan Pibernik, bitiş çizgisini ilk sırada geçmenin mutluluğuyla sevinmeye başladı. Oysa yarışın bitimine daha 1 tur vardı. Bu durumun farkına varmadan kollarını havaya kaldıran Sloven bisikletçi, gerçeği ancak diğer yarışçılar kendisine yetiştiği zaman anlayabildi.

Tüm momentumunu kaybeden Pibernik, kendisini toparlamaya çalışsa da kazandığını düşündüğü yarışı ancak 148. sırada bitirmekten kurtulamadı.

Etabın galibi Fernando Gaviria oldu. Gaviria'nın takim arkadaşı Bob Jungels ise genel klasman lideri olarak pembe mayoyu giymeye devam edecek.