Yarış Severler İçin Forza Horizon 3

Playground Games tarafından geliştirilen Forza Horizon serisi şimdilerde 3. Oyunu ile dikkat çekiyor. İşte oyun ile ilgili detaylar.

Güncellenme 30 Aralık 2016 08:10

Yarış oyunu denildiğinde eskiden sadece Need For Speed akla gelse de artık bu konuda zengin seçeneklerden söz edilebilir. Forza Horizon serisinin son oyunu olan Forza Horizon 3 da artık ilk olarak söylenebilecek oyunlardan bir tanesi.

Geliştirmeler Başarılı!

İlk oyunundan bu yana genel bir bakış, oyunun ciddi oranda geliştirildiğini gösteriyor. Forza Horizon 3 Avustralya’da farklı bir yarış deneyimi sunuyor. Bu bakımdan yarış boyunca Avustralya temaları arka planda bizi karşılıyor. Oyunda her araç gerçeğine oldukça yakın bir şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda pistlerde de başarılı bir çalışma ortaya konmuş. Bu da Forza Horizon 3’ü oldukça farklı yapmaya yetmiş.

Oyun Künyesi

Yapım: Playground

Dağıtım: Microsoft Game Studios

Tür: Yarış

Platform: PC, Xbox One

Web: forzamotor sport.net

Oyunun Artıları Ve Eksileri Neler?

Forza Horizon 3 için en çok ön plana çıkan özellikler; kaliteli ve yüksek çözünürlükteki grafikler, atmosfer ve yarıştaki detayların başarılı olması, zengin yarış pistleri, online oyun modu. Forza Horizon 3 için dile getirilen en büyük eksik ise bazı online modlar için sorunların yaşanması. Fakat bu da tüm oyun geneline bakıldığında küçük bir detay olarak görülüyor. Eğer yeni bir yarış oyunu arıyorsanız ya da Forza Horizon serisini seviyorsanız Forza Horizon 3’ü değerlendirebilirsiniz.