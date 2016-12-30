Yarış Severler İçin Forza Horizon 3
Playground Games tarafından geliştirilen Forza Horizon serisi şimdilerde 3. Oyunu ile dikkat çekiyor. İşte oyun ile ilgili detaylar.
Yarış oyunu denildiğinde eskiden sadece Need For Speed akla gelse de artık bu konuda zengin seçeneklerden söz edilebilir. Forza Horizon serisinin son oyunu olan Forza Horizon 3 da artık ilk olarak söylenebilecek oyunlardan bir tanesi.
Geliştirmeler Başarılı!
İlk oyunundan bu yana genel bir bakış, oyunun ciddi oranda geliştirildiğini gösteriyor. Forza Horizon 3 Avustralya’da farklı bir yarış deneyimi sunuyor. Bu bakımdan yarış boyunca Avustralya temaları arka planda bizi karşılıyor. Oyunda her araç gerçeğine oldukça yakın bir şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda pistlerde de başarılı bir çalışma ortaya konmuş. Bu da Forza Horizon 3’ü oldukça farklı yapmaya yetmiş.
Oyun Künyesi
Yapım: Playground
Dağıtım: Microsoft Game Studios
Tür: Yarış
Platform: PC, Xbox One
Web: forzamotor sport.net
Oyunun Artıları Ve Eksileri Neler?
Forza Horizon 3 için en çok ön plana çıkan özellikler; kaliteli ve yüksek çözünürlükteki grafikler, atmosfer ve yarıştaki detayların başarılı olması, zengin yarış pistleri, online oyun modu. Forza Horizon 3 için dile getirilen en büyük eksik ise bazı online modlar için sorunların yaşanması. Fakat bu da tüm oyun geneline bakıldığında küçük bir detay olarak görülüyor. Eğer yeni bir yarış oyunu arıyorsanız ya da Forza Horizon serisini seviyorsanız Forza Horizon 3’ü değerlendirebilirsiniz.