Yarın 16 ilde okullar tatil

Özellikle Marmara'da etkili olan yoğun kar nedeniyle İstanbul ve 15 ilde okullar yarın da tatil edildi.

Güncellenme 09 Ocak 2017 20:10

İstanbul'da kar tatili uzadı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada "Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın (salı)1 gün daha ara verilmiştir" dedi.

Yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Marmara, İstanbul Teknik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve İstanbul Medeniyet üniversitelerinin rektörlüklerinden yapılan açıklamalarda, eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

İstanbul dışında yarın okulların tatil olduğu iller şöyle...

EDİRNE

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Valilik kararıyla bugün de okullar tatil edilmişti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

KIRKLARELİ



Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "10 Ocak Salı günü Kırklareli merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı idari izinlidir" denildi.



TEKİRDAĞ



Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10.01.2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.



ÇANAKKALE

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan olumsuz kış şartları nedeniyle kent merkezi ile bağlı tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 10 Ocak Salı günü ara verildi.



Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

YALOVA



Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu.



Valilik açıklamasında, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır” denildi.



BALIKESİR



Balıkesir'in Bandırma ve Gönen İlçelerinde, 10 Ocak Salı günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi.



Marmara bölgesinde etkili olan kar ve tipi Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde, anaokulu, ilk, orta ve liselerde okulların bir gün tatil olmasına neden oldu. Bu iki ilçede, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

TOKAT

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

SİNOP

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Saraydüzü ilçesinin tamamında, Erfelek, Türkeli, ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi.

SAKARYA

Sakarya’da Cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde okullar 10 Ocak Salı günü 1 gün daha tatil edildiği açıklandı.

ORDU

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 10 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, "Olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Korgan, Kumru, Ulubey, Kabataş, Çatalpınar ve Mesudiye ilçelerinin tamamında eğitim öğretime 10 Ocak Salı günü ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarında yarın tatil edildiği belirtildi.

KOCAELİ

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel Rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de il merkezine bağlı köy okulları ve taşımalı eğitim yapılan okullar bir gün süre ile tatil edildi. Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle merkez ilçeye bağlı köy okullarının tamamı ve taşımalı sistemle eğitim yapılan tüm okulların bir gün süre ile tatil edildiği belirtildi.

SAMSUN

Samsun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Bu kapsamda ilçe Hıfzısıhha Kurullarınca Kavak, Vezirköprü, Terme, Havza, Asarcık, Ayvacık, Çarşamba'da köy okulları, Canik ilçesinde taşıma merkezli okullar, İlkadım'da Canik ilçesinden taşımalı gelen lise öğrencileriyle yine İlkadım'da Çatkaya ilkokulunda eğitime bir gün ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl merkezinde bulunan okullar yarın tatil edilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere de yarın için bir gün idari izin verildi.

ÇORUM

Çorum'da etkili olan kar yağışı okullardaki eğitimi de engelledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Çorum'da 10 Ocak Salı günü taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

NTV