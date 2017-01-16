Yapı Kredi Programatik Reklamcılık Başarısıyla Avrupa’yı Aştı!

Türkiye’nin etkin bankalarından birisi olan Yapı Kredi, yeni bir reklam projesi ile önemli bir başarı ede etti.

Güncellenme 16 Ocak 2017 16:08

Programatik olarak adlandırılan özel bir sistemi reklam çalışmalarında başarılı bir şekilde uygulamayı başaran Yapı Kredi, çalışmalar ile hedef kitlenin yüzde 94,26’sına ulaşmayı başardı. Reklam projesinin ilk olarak Show TV’de yayınlanmasının ardından raporlar analiz edilirken, reklamın izlenme süresinin 11,31 saniye olması dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yapı Kredi Marka Müdürü Özge Bakırçalı, reklam çalışmalarında programatiğin çok önemli olduğunu söylerken iş yüklerinin de bu sayede hafiflediğini ve hedef kitleye ulaşarak reklam çalışmaları ile sonuca ulaşılmasının çok daha kolay olduğunu ifade etti. Yapı Kredi olarak ilk defa böyle bir çalışmaya imza atıldığını da vurgulayan Bakırçalı, ilk deneme olmasına karşın Yapı Kredi’nin Avrupa’daki çalışma sonuçlarını geçmeyi başardığını söyledi. Başarılı projede Zer ve Adform imzası da bulunuyor.

Programatik Ne?

Lokasyon, zaman, demografik bilgi gibi çok farklı kriterler doğrultusunda reklamlar ile izleyicileri doğru platformda ve zamanda bir araya getirmeyi amaçlayan sistem, reklamlardan en iyi sonucun alınmasını sağlıyor. Yapı Kredi tarafından gerçekleştirilen reklam çalışmasında, bu yeni sistem denenirken şu ana kadar alınan sonuçlar Yapı Kredi’nin reklam sektöründe de yenilikçi ve iddialı olduğunu gösterdi.