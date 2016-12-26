Yapay Zekadan Kansere Çözüm Gelebilir!

Tıp alanında çeşitli çalışmalarda kullanılmaya başlanan yapay zekanın kanser ilacı üretiminde kullanılacağı belirtildi.

Güncellenme 26 Aralık 2016 13:26

Öğrenilebilir bir yapısı bulunan yapay zekanın özellikle sağlık alanındaki raporlar üzerinden yapacağı incelemeler kanser ilacı konusunda büyük bir umut taşıyor. İnsanların kanser tedavisi gördüğü sırada tüm değerleri takip altına alınırken bu değerler özel raporlar ile diğer çalışmalarda önemli bir veri sağlıyor. Bu raporlar üzerinden geliştirilen yapay zek, kişilerin hangi ilaçlara olumlu tepki verdiğini ve kanser konusundaki en etkili maddelerin hangileri olduğunu tespit ediyor. Aynı zamanda kişilerin mevcut sağlık değerlerine göre de özel bir şekilde ilaç üretme yeteneği bulunan yapay zeka Bu bakımdan her hastaya özel farklı ilaçlar geliştirerek kanser tedavisinde özellikle ilaçların yan etkisinin azaltılmasını hedefliyor.

Kanserde Yeni Dönem

Kişilere özel olarak geliştirilecek ilaçlar sayesinde ilaçlardan maksimum etkinin alınması ve böylece kanser konusunda iyi bir şekilde bu kötü rahatsızlığa karşı savaş verilmesi mümkün olacak. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda kanser ilacı ve kanserle mücadele konusunda geliştirilecek yapay zekanın tüm dünyadaki kanser vakalarını inceleyeceği ve aynı zamanda tüm tedavi sürecinin yapay zekaya tanımlanacağı belirtildi. Yapay zekaya ne kadar çok bilgi girilirse o kadar çok gelişme elde edileceğinden dolayı kanser ilacı üretimi öncesinde öncelikli olarak yapay zekanın olabildiğince fazla raporu öğrenmesi ve bu sayede önemli bir veri tabanının oluşturulması amaçlanıyor.