Yapay zeka insanları yendi

Çin'de düzenlenen Harvard mezunlarının da katıldığı bir bilgi yarışmasında yapay zekalı robot rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Güncellenme 08 Şubat 2017 11:55

"Wangzai" isimli robot Çin'de katıldığı bilgi yarışmasında tüm rakiplerini geride bırakarak birinci olmaya hak kazandı.

Çinli internet arama motoru Sogou tarafından geliştirilen "Wangzai" adlı yapay zekalı robot, "Who's Still Standing " adlı Amerikan bilgi yarışma programının Çin versiyonu "Yizhan Daodi"ye katıldı.

NTV'de yer alan habere göre, geniş bilgi depolama kabiliyeti ve insanların mimiklerini taklit etme becerisi ile dikkatleri çeken Wangzai, aralarında Harvard Üniversitesi mezunu bir yarışmacının bulunduğu rakiplerini yenerek büyük ödülü kazandı.

İzleyenler ayakta alkışladı

Yarışmada yöneltilen soruları hızlı şekilde algılayarak anında cevaplayan Wangzai izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Robotu geliştiren teknoloji firması, Wangzai'ın bağımsız analiz, hızlı algılama ve tepki verme özellikleri sayesinde sorulara milisaniyeler içinde yanıt verebildiğini belirtti.

Ülkedeki en büyük arama motoru firması Baidu tarafından geliştirilen "Xiaodu" adlı yapay zekalı robot da geçen ay insan yüzü tanıma ve seslerini ayırt etme gibi kabiliyetlerin test edildiği bir deneyde insan rakiplerini yenmişti.

Yapay zeka geliştirme projeleri için bir yılda 2,6 milyar dolar yatırım yapıldı

Çin'deki teknoloji firmaları, yapay zeka alanında dünyanın önde gelenleri arasında yer almak için son yıllarda yoğun çalışmalar yapıyor.

Dünya İnternet Konferansının raporuna göre, ülkedeki yapay zeka geliştirme projelerine geçen yıl 2,6 milyar dolar yatırım yapılmıştı.

Kaynak: NTV