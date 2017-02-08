Yapay Zeka İnsanı Yendi

Çin'de yapay zekaya karşı yapılan bilgi yarışmasında yapay zekanın tüm insanları yenmeyi başardığı belirtildi.

Güncellenme 08 Şubat 2017 21:59

Son dönemlerde yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ile birlikte insanlara karşı üstün olup olmayacağına yönelik farklı testler gerçekleştirilirken, yapay zekalı robot bir alanda daha insanları geçmeyi başardı.

Yizhan Daodi olarak adlandırılan bilgi yarışmasına katılan yapay zeka burada insanlar ile bir yarışa girerken tüm rakiplerini yenen yapay zeka birinci olmayı başardı. Şu andaki mevcut sistemde dahi insanların galip gelmesi oldukça düşük bir ihtimal. Bilgi depolama kapasitesi oldukça yüksek olan yapay zekaların hatırlama gibi bir sorunu da bulunmuyor. İnsanların yeteneklerini taklit etme ya da mevcut durumlara göre kendi kendini geliştirme özelliği bulunan yapay zekalar bu açıdan sınırsız bir öğrenme potansiyeline sahip.

Robotlar Etkileyici!

Yarışmada kendisine yöneltilen soruları hızlı bir şekilde yanıtlayarak bu alandaki başarısını da gözler önüne seren yapay zeka, özellikle yapılacak yeni geliştirmelerin çok daha etkili sonuçlar vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde robot sistemlerinde yapılan yenilikler pek çok farklı özelliğini robotlarda kullanılmasını sağlarken yüz tanıma, sesleri ayırt etme gibi pek çok farklı insansı özellikle robotlar eklenebiliyor.

Seyircilere açık bir alanda yapılan bu yarışma oldukça etkileyici ve farklı bir deneyim sunduğu gibi robot sistemlerinin önümüzdeki yıllarda insan yaşamına ne kadar etkili bir şekilde dahil olacağı da gözler önüne serildi.