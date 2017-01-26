Yapay Zeka İçin Google Ve Samsung Bir Araya Geldi

Yapay zeka için dev bir ortaklık daha duyuruldu. İşte konuyla ilgili detaylar.

Güncellenme 26 Ocak 2017 21:15

Yapay zeka alanında firmaların bir araya gelerek ortak çalışma yapmaya başlaması yapay zeka çalışmalarının da hızlanmasını sağladı. Öyle ki geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda Samsung ve Google tarafından yapay zeka üzerinde ortak bir çalışmanın yapılacağı ve bu doğrultuda iki firmanın zaten yapay zeka alanında güçlerini birleştireceği belirtildi.

Yapılan bu açıklamalar sonrasında iki markanın da çalışmalara başladığı görülürken bu çalışmalardan nasıl bir ortak çalışmanın çıkacağı merak ediliyor. Yapay zeka hem Google hem de Samsung teknolojilerinde büyük bir yenilik getirecek. Önümüzdeki dönemlerin en büyük gelişmelerinden birisi olarak kabul edilen yapay zekanın, iki markanın güçlerini birleştirerek ortaya çıkacak olması kullanıcıların pek çok farklı yeniliklerin sunulmasını sağlayacak.

Yapay zeka çalışmalarının çok farklı alanlarda sürdürüldüğü öğrenilen Samsung ve Google sadece akıllı telefonlar için değil kullanıcıların her alanda yapay zekayı kullanmasını hedefliyor. Bu doğrultuda telefonların dışında otomobillerde, beyaz eşyalarından, televizyonlarda ve diğer elektronik cihazlarda yapay zekaya daha fazla yer verilmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili farklı gelişmelerin paylaşılması de beklenirken Google ve Samsung gibi devlerin kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunabilmesi adına bir araya gelmesi de oldukça dikkat çekiyor. Benzer çalışmaların Microsoft Apple tarafından da yapılması beklenirken şu ana kadar resmi olarak açıklanan bir gelişme ve ortaklık bulunmuyor.