Yapay Zeka Daha Pratik Olacak!

Şu anda Siri, Cortana, Google Asistan gibi pek çok sistem ile yapay zekayı kullanabiliyoruz. Fakat bu ne kadar başarılı ve sorunsuz? İşte 2017’de yaşanacak gelişmeler.

Güncellenme 29 Aralık 2016 10:50

Bazı durumlarda özel asistanlardan yardım alabilsek de iletişim kurmak ve ihtiyacı kısa sürede karşılamak zor olabiliyor. Komutların tekrar tekrar verilmesine gerek kalmayacak bir iletişim kurulması yeni güncellemeler ile mümkün olacak. Bu bakımdan 2017 ile birlikte konuşmanın ve iletişim kurmanın daha pratik olması yapay zekayı da geliştirecek.

Sağlıkta Yapay Zeka Zamanı Başlıyor

Yapay zekanın belki de en önemli ve umut verici alanı sağlık sektörü. Tıp alanında yapılan operasyonlar, raporlar ve bugüne kadar oluşturulmuş dev arşiv yapay zeka için adeta bulunmaz bir altın kaynak. İlaçların kullanımları, etkileşimleri ve hastalıklara karşı hangi ilaçların ya da yeni formüllerin daha etkili olacağı yapay zeka yardımı ile mümkün olabilecek.

Çiftçilerin Danışmanı Olacak

Yapay zeka ile ekim alanları sürekli takip altına alınacak. Böylece hava durumu gibi pek çok farklı etkene bağlı olarak çalışacak yapay zeka ile sulama zamanlarının dahi planlanabilmesi, çiftçilerin bu konuda ücretsiz danışmana sahip olmasını sağlayacak.

Klasik, Monoton İşler Yapay Zekaya Emanet!

Tehlikeli, zor ya da sürekli aynı tekrarı gerektirecek işlemler için yapay zeka kontrollü özel makineler geliştirilecek. Böylece insan gücünün yerine yapay zeka ile kontrol sağlanacak. Üstelik yapay zeka ile tüm bu işlemlerin mobil bir uygulama üzerinden de kontrol edilebilir olması, durumun en cazip özelliklerinden.

Altyapılar Akıllanacak

Bir şehirdeki elektrik şebekesi için dahi yapay zekanın sisteme dahil olabilmesi mümkün. Ayrıca acil durumlarda polis ya da sağlık personeli gibi kişiler için yapay zeka ikinci bir göz olacak.

Tüm bu maddeler ve açıklamalar yapay zekanın hayatımıza yapacağı olumlu katkılara birer örnek. Fakat yapay zekanın kötü amaçlara alet olabilmesi de mümkün. Bu bakımdan hükümetlerin ve markaların bu alanda sorumluluk ile hareket etmesi ve insanlığa yararlı olacak alanlarda yapay zekayı kullanması da göz ardı edilmeyecek bir detay.