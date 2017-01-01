Yapay Zeka Artık Fotoğraf Oluşturacak!

Yapay zeka için yapılan son açıklamalar oldukça dikkat çekti. Öyle ki artık yapay zeka metinlere göre görsel üretmeye başlıyor.

Güncellenme 01 Ocak 2017 21:11

Yapay zeka sisteminin daha fazla alanda kullanılması farklı tekniklerin gelişmesini sağlarken aynı zamanda yapay zekanın da geliştirilmesi daha hızlı bir şekilde yaşanıyor. Bu bakımdan son dönemlerde çok farklı bilgilerin ve gelişmelerin duyurulduğu yapay zeka için son yapılan açıklamalar oldukça dikkat çekici.

Yapay Zekadan Piksel Piksel Fotoğraf

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda yapay zeka sisteminin gerçeğinden ayırt edilemeyecek derecede başarılı fotoğraflar yaratmayı başardığı ve şu anki mevcut testlerin çok iyi sonuçlar verdiği açıklandı. Bu bakımdan yapay zeka sisteminin mevcut internet uygulamalarına eklenmesi fotoğraf ve görsel konusunda kişilerin tüm ihtiyacını karşılayabilecek. Üstelik oluşturulacak olan fotoğraflar özgün olacağından dolayı görsel konusunda zengin ve oldukça etkileyici bir seçenek yapay zeka tarafından yaratılacak.

Kişilerin metinlerinde tarif ettiği şekilde özel fotoğrafları yaratma imkanı bulunan yapay zeka Bu bakımdan milyonlarca fotoğraf üzerinden yaptığı analizler sayesinde bu yeteneğini geliştirme şansına da sahip. Üstelik sürekli kullanılan bu yapay zeka özelliği sistemin giderek daha başarılı sonuçlar sunmasını da sağlıyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda yapay zeka tarafından sıfırdan üretilen fotoğrafların piksel piksel işlendiği ve çok kısa bir süre içerisinde isteklere göre özel bir fotoğrafın yaratılabildiği ifade ediliyor.