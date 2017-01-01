Yandex Navigasyon Ne Kadar Mobil Veri Tüketiyor?

Yandex navigasyon ve haritalar için özel bir test yapıldı.

Güncellenme 01 Ocak 2017 22:55

Özellikle Türkiye'de son dönemlerde en çok kullanılan ve güvenilir sonuçlar veren navigasyonlardan olan Yandex navigasyon ve haritalar için özel bir test yapıldı.

Yandex tarafından kullanıma sunulan Yandex Navigasyon ve Harita’nın ne kadar bir veri tükettiği yapılan testler ile ortaya çıkarıldı. Özellikle mobil veri üzerinden kullanımı daha yoğun olan uygulamanın düşük tüketimlerde olması kullanıcı dostu olarak da tanınmasını sağlayacak. Öyle ki yapılan test pek çok kullanıcının da dikkatini çekmiş durumda.

Mobil Tüketimi Ne Kadar?

Yapılan testlerde uygulamanın günlük ortalama 2.1 megabayt tüketim yaptığı belirtildi. Bu açıdan pek çok farklı uygulamaya göre tüketim oranı oldukça düşük seviyelerde. Bu açıdan özellikle Yandex navigasyon sistemini tercih eden kişiler için uygulamanın tüketim oranları çok makul seviyelerde. Günlük ortalama tüketiminin aylık olarak hesaplanmasında ise ortalama 69 megabyte gibi bir tüketim yapılıyor. Bu açıdan mobil veri üzerinden destek alınmış olsa da kullanıcıların Yandex navigasyon ve harita üzerinden alacağı destek ile birlikte herhangi bir internet problemi ya da yüksek tüketim yapabilmesi söz konusu değil.

Türkiye’de Çok Popüler!

Türkiye'deki özel sistemler sayesinde trafik yoğunluğuna göre en iyi ve en güvenli rotayı belirleme noktasında başarılı bir uygulama olan Yandex Navigasyon Ve Haritalar, bu bakımdan Türkiye genelinde yüksek bir kullanıma sahip. Uygulamanın kota dostu olması da daha fazla kişi tarafından tercih edilmesini sağlayacak.