Yalova ve Bursa'da saldırgan alarmı

Yılbaşı gecesi İstanbul'u kana bulayan DEAŞ'lı terörist hakkında Yalova feribotundan indikten sonra otostop çekerek Bursa plakalı bir araca bindiği ihbarı yapıldı.

Güncellenme 02 Ocak 2017 20:55

İstanbul'da Reina gece kulübüne saldırı düzenleyen teröriste benzetilen bir kişinin, Yalova'da deniz otobüsünden indikten sonra otostop yaparak Bursa plakalı bir otomobile bindiği ihbarı, polisi harekete geçirdi.

İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’da 39 kişinin ölümü 65 kişinin yaralanması ile sonuçlanan katliamı gerçekleştiren teröristin yakalanması için Yalova ve Bursa’da da güvenlik önlemleri artırıldı.



Teröristin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine vatandaşlardan da ihbarlar gelmeye başladı.



Yalova’da, bugün öğleden sonra teröriste benzeyen bir kişinin İstanbul'dan gelen deniz otobüsünden yaya olarak indikten sonra otostop yaparak Bursa plakalı bir otomobile bindiği ihbarı üzerine polis alarma geçti.



Telsizden yapılan anonslarla plakası bildirilen aracın durdurularak inceleme yapılması istendi.



Jandarma ve polis ekipleri şüphelinin bindiği iddia edilen otomobilin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.