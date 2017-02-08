Yakalanan hırsız vatandaşlardan şikayetçi oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık yaparken yakalanınca vatandaşa bıçak çektiği ileri sürülen zanlı, emniyete teslim edildi.

Güncellenme 08 Şubat 2017 17:15

Dün 17.30 sıralarında, İsmail Saraç Caddesi üzerinde bulunan Halil Gümülcineli İş Hanı’nda meydana gelen olayda, hırsızlık yaptığı iddia edilen bir genç, suçüstü yakalanarak emniyete teslim edildi. Halil Gümülcineli İş Hanı’nda hırsızlık yapmak için üst katlara çıktığı iddia edilen genci, binanın kalorifercisi fark etti. Genç kendisine bağıran kaloriferciye üzerinde bulunan bıçağı çekti. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar olaya dahil olunca şüpheli etkisiz hale getirildi. Zanlı ile kendisini yakalayanlar arasında çıkan boğuşma esnasında iş hanının dış kapı camı kırıldı. Vatandaşlar tarafından kaldırım üzerinde etkisiz hale getirilen şüpheli, yere yatırıldı. Vatandaşlar daha sonra hırsızın koluna girerek zanlıyı Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek, polise teslim etti. Hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, kendisini emniyete götüren kişilere, “Hepinizden şikayetçiyim” dedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Medya Keşan