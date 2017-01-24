Yahoo Satışı İkinci Çeyreğe Kaldı!

Uzun zamandan beri satışı konusunda pek çok farklı iddialar gündeme gelen Yahoo satışının ikinci çeyreğe kaldığı belirtildi.

Güncellenme 24 Ocak 2017 23:11

Yahoo ile bugüne kadar en çok ilgilenen firma Verizon olurken, Verizon tarafından yapılacak satın almalar ile birlikte Yahoo’nun kesin bir şekilde satılması bekleniyor. Fakat paylaşılan son bilgilerin ardından satın alma işlemlerinde gecikmenin yaşanabileceği görüldü. Öyle ki Verizon tarafından yapılacak satın almalarda işlemlerin ikinci çeyrek itibariyle gerçekleşeceği belirtildi. Bu bakımdan satışın yeni yıl itibariyle yapılması beklense de bu beklenti şu an için gerçekleşmedi. Önümüzdeki günlerde yeni satın alma konusunda iki markanın da yeniden bir araya gelmesi ve resmi süreci tamamlaması bekleniyor.

2016’da Sorun Çıktı!

Verizon özellikle 2016 yılının Temmuz ayında yaptığı açıklamada 4.83 milyar dolar karşılığında Yahoo'nun satın alacağını duyurmuştu. Fakat özellikle bu satın alma sürecinin ardından gündeme gelen yeni bilgiler satın alma için oldukça büyük bir sorun teşkil etti. Öyle ki Yahoo’da bulunan 500 milyon kullanıcının bilgisinin ele geçirilmiş olması hem markanın değerini düşürdü hem de satın alma noktasında ciddi sorunların yaşanmasına neden oldu. Bu açıdan mevcut sorunların geride kalması ile birlikte anlaşma masasına oturan Yahoo ve Verizon büyük ölçüde anlaşmayı sağlarken önümüzdeki günlerde yapılacak satın alma işlemleriyle birlikte süreç tamamlanmış olacak.

Fakat yeni satın alma konusunda fiyatta değişikliği gidilebileceği de konuşulanlar arasında. Önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar satın almanın durumu hakkında önemli bilgileri bizlere sunacak.