TÜİK mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Rapora göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla yabancıya konut satışı yükseldi.

Güncellenme 23 Haziran 2017 12:15

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerine yayımladı. Yabancılara yapılan konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak bin 775 oldu.

Türkiye genelinde mayısta 116 bin 558 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,5 artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde mayısta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,8 yükseldi. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,5 artarak 116 bin 558 oldu.

İstanbul 20 bin 287 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17,4) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 631 konut satışıyla (yüzde 10,8) Ankara, 7 bin 121 konut satışıyla (yüzde 6,1) İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 8 konutla Hakkari, 12 konutla Ardahan ve 39 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 artarak 41 bin 738'e yükseldi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 35,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 698 konut satışı ve yüzde 18,4 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 50 ile Ardahan olduğu görüldü.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 azalarak 52 bin 976 oldu.

Yabancılara konut satışı

Yabancılara yapılan konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak bin 775 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 530 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 442 konutla Antalya, 123 konutla Trabzon, 120 konutla Bursa, 92 konutla Yalova, 69 konutla Mersin izledi.

AA