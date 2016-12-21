Xiaomi Sayesinde Ekran Çerçevesi Tarih Olabilir

Xiaomi tarafından üretilen ve kısa süre içerisinde popüler hale gelen Xiaomi Mi Mix, pek çok farklı üretici için de önemli bir gövde gösterisi olarak kabul edildi.

Güncellenme 21 Aralık 2016 13:45

Çin'de yaptığı üretimlerin ardından dünya piyasasına açılarak yüksek özelliklerdeki telefonları ile dikkat çeken Xiaomi, çerçevesiz bir tasarıma yer verdiği Xiaomi Mi Mix modeli ile tüm üreticiler için önemli bir dönem başlattı. Kullanıcılar çerçevesi olmayan telefonu daha çok beğenirken daha büyük görünen telefonlar bu açıdan dikkat çekti.

Kusursuz Ekran Gövde Oranı

Çerçevesiz bir şekilde üretilen telefonda ekran gövde oranı yüzde 91.3 olarak elde edilirken bugüne kadar ulaşılan en yüksek oranlardan birisi Xiaomi Mi Mix ile yakalandı. Xiaomi’nin yeni telefonu ile yakaladığı bu başarının ardından pek çok farklı marka tarafından da çerçevesiz ekrana sahip telefonlar üretimi alındığı duyuruldu.

Pek çok firma için bundan sonraki süreç içerisinde çerçevelerin zaman içerisinde terk edilmesi bekleniyor. Çerçevesiz telefonlarda ekran daha büyük bir görünüm yaratıyor ve kullanıcılar için oldukça cazip bir seçenek olarak görülüyor. Önümüzdeki dönemlerde hem markanın hep farklı mobil üreticilerin telefon ekranlarında benzer bir değişikliğe yer vermesi bekleniyor. Yapılan değerlendirmelerde Xiaomi tarafından gerçekleştirilen çalışmanın mobil sektöre yön verdiği ve bu açıdan markanın mobil sektörde ne kadar başarılı olduğunun da rahatlıkla görülebileceği belirtildi.