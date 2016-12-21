Xiaomi Mi S Özellikleri Neler?

Xiaomi Mi S ile ilgili yeni bilgiler var. İşte sızdırılan bilgilere göre yeni telefonda yer alacak teknik özellikler.

Güncellenme 21 Aralık 2016 22:10

Çin'den bugün, Xiaomi Mi S akıllı telefonu sızdırılmış durumda. Gelen bilgiler net bir şekilde doğrulanmamış olsa da gelen bilgilerde kaynaklar oldukça ciddi.

Xiaomi Mi S Teknik Özellikleri Neler?

Xiaomi Mi S için ilk dikkat çeken 600-nit parlaklık ve 2.5D eğimli camı. Bu tercihler telefon için farkı bir tasarımın ortaya çıkmasını sağlamış. Donanımlarda ise Snapdragon 821 yonga seti biraz geride kalmış olsa da oldukça iyi bir performans. 4GB RAM, 128GB depolama alanı ve Sony'nin IMX378 sensörü ile 12 MP ana kamerası bulunan telefonda 4.6-inç 1080p ekran özelliği kullanılmış. F / 2.0 diyafram, otofokus, 4K video çekimi ve çift LED flaş ise bu kameranın en önemli özellikleri arasında. Selfie kamerasında ise 4 MP yeterli görülmüş.

Xiaomi Mi S için pek çok küçük detaydan söz etmek de mümkün. USB Tip C bağlantı noktasını destekleyen telefonda Qualcomm Quick Charge 3.0 desteği ile hızlı şarj mümkün. Batarya kapasitesi 2,600 mAh ile düşük kalmış olsa da hızlı şarj durumunu toparlayabilecek düzeyde.

Xiaomi Mi S Fiyatı Ne Kadar?

Fiyatlandırma ile ilgili hiçbir ayrıntı şu ana kadar paylaşılmadı. Üstelik Xiaomi Mi S çıkış tarihi de büyük bir sır.