Xiaomi Mi Max 2 Modeli Testte Görüldü

Xiaomi bugüne kadarki en önemli modellerinden birisi olacak Xiaomi Mi Max 2 modelinin testleri ile gündemde.

Güncellenme 11 Nisan 2017 20:22

Yeni telefon için hazırlıkları tamamladığı öğrenilen markanın test sürecinde telefon için farklı sertifikalar ve testler yaptığı görülürken, yapılandırmalar sayesinde piyasaya sunulacak yeni telefon modelindeki tüm donanımlar şimdiden öğrenildi. Bugüne kadar piyasaya sunulan modellerde yüksek donanımlarının tercih edilmesi ve aynı zamanda düşük etiket fiyatlarının kullanılması markanın kısa süre içerisinde popüler hale gelmesini sağlamıştı. Piyasaya sunulacak yeni telefon modelinde de yine benzer bir durumun yaşanması bekleniyor.

Xiaomi Mi Max 2 Özellikleri Neler?

Telefonun özelliklerine bakıldığında 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM minimum sistem özellikleri olarak görülüyor. Üstelik isteyen kişiler 128 GB depolama alanı ve 6 GB ram versiyonunu da tercih edebilir. Tüm bu detaylar görüldüğünde telefonun oldukça uygun bir performans sergileyeceği de net bir şekilde görülüyor.

Yapılan paylaşımlarda RAM ve depolama alanının yanı sıra parmak izi sensörü gibi farklı özelliklerin de telefonda yer alacağı ve güvenlik noktasında destek sağlayacağı görülebiliyor. Üstelik bataryada 5000mAh kapasiteli bir bataryanın kullanılması da yine telefonun uzun süreli kullanımlarda iyi bir performans sağlayacağını net bir şekilde gösteriyor. Yapılan sızdırmalara göre telefonda yer alacak diğer özellikler ise şu şekilde;

6.4 inç(1920 x 1080 piksel) Full HD IPS 2.5D eğimli cam ekran

Adreno 506 GPU’lu 2.2 GHz Octa-Core Snapdragon 626 14 nm işlemci

64GB depolama alanı ile 4GB RAM, 128GB depolama alanı ile 6GB RAM

microSD ile genişletilebilir bellek

Android 7.1(Nougat)

Hibrit Çift SIM(mikro sim + nano/microSD)

Sony IMX278 sensörlü 12 MP arka kamera, çift tonlu LED flaş

5 MP ön kamera

Parmak izi sensörü, kızılötesi sensör

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac(2.4/5GHz) MIMO, Bluetooth 4.1, GPS + GLONASS

5000 mAh batarya