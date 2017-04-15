Xiaomi Mi 6 Önümüzdeki Hafta Çarşamba İlan Edilecek

Xiaomi Mi 6 önümüzdeki hafta ilan edilecek ve telefon hakkında görüntüler ve bilgiler sızdırılmaya devam ediyor.

Güncellenme 15 Nisan 2017 20:26

İnternet ortamında bu tarz sızdırılan fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor olabilir. Hatta bu sızdırılan telefon fotoğrafları bazı telefonların birebir eşi gibi gözükse de farklı bir tasarıma da benzemediğini söylemeden geçemeyiz. Ana sayfa düğmesi Mi 5 veya diğer Xiaomi telefon tasarımları gibi görünmüyor ancak, bu firmanın bu tarz değişikliklere gitmeyeceğini de göstermiyor. Bunun yanı sıra telefonda kullanılan arka panel Xiaomi’nin eski tasarımlarına benziyor.

Telefon ile ilgili sızdırılan fotoğraflarda görüntülenen çift kamera, Mi 6 modeli için sızdırılan bilgilerle uyuşur durumda. Telefon için sızdırılan görüntülerde göze çarpan bazı detaylar şu şekilde;

- Çift hoparlör

- Telefonun alt tarafında görünen eğik şekil

- Her iki tarafta 4 adet hoparlör deliği

- Ortada USB C bağlantı noktası

Göze çarpan bu detaylar tipik bir Xiaomi dedirtiyor. Tabi ki bu konuda net bilgiye sahip olmak için 19 Nisan’da yapılacak olan tanıtımı beklemek zorundayız.

Bazı iddialara göre Xiaomi Mi 6 üç farklı versiyon şeklinde tanıtılacak ve bu üç farklı Xiaomi Mi 6 versiyonları üç farklı fiyata sahip olacak. Bu versiyonlarının giriş seviyesi modelinin Media Tek Helio X30 yongasını çalıştırdığı, diğer ikisinin de Snapdragon 835 ile çalışacağı iddia ediliyor.