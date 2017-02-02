Xiaomi Mi 5c Fotoğraflandı

Xiaomi amiral gemisini bir "s" versiyonuyla yükseltmeyi ve sonrasında daha uygun fiyatlı "c" versiyonu ile genişletmeyi seviyor. İşte Xiaomi Mi 5c.

Güncellenme 02 Şubat 2017 22:42

Mi 5'ler yola çıktığında, spot ışığın yakında Xiaomi Mi 5c'ye döneceğini herkes biliyordu. Çin'den 3C sertifikası alan telefon için şu anda ayrıntılar geldi. 5c, 5s gibi bir metal tasarıma sahip. Ancak fırçalanmış yüzey olmadığından dolayı tasarım için farklar oldukça fazla. Telefon hala çok cazip görünüyor ve taklit ettiği uygun fiyatlı amiral gemisinden biraz daha düşük özelliklerde ve etiket fiyatında. Bu bakımdan daha uygun bir çözüm bulmak isteyenler için Xiaomi Mi 5c cazip durujmda.

Xiaomi Mi 5c Teknik Özellikleri Neler?

3 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip cihaz kutudan çıktığı zaman MIUI 8'i çalıştırıyor. Güç tasarruflu olması ön plana çıkan cihazda 14nm Snapdragon 625 (temel Android sürümü belirsiz) gibi yonga seti ile donanımlarda ortalama bir tercih yapıldığı görülüyor cihaz için pil kapasitesi henüz belirtilmedi, ancak 3,200mA ile kalması mümkün. Kamera bölümünde ise ana kamerada 8MP, ön kamerada ise 12MP çekim gücü var.

Xiaomi Mi 5c'nin yaklaşan Mi 6 amiral gemisinin önünden tanıtılması bekleniyor ve bu amiral gemisi Mart ya da Nisan civarında piyasada olacak. Fiyatlandırma net değil ancak 3GB / 64GB'lık bir Mi 5'ün fiyatı 300 Euro’nun üzerinde olması bekleniyor.