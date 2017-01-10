Xiaomi, 19 Ocak'ta Hindistan'da Yeni Tanıtım Yapacak

Xiaomi, 19 Ocak'ta Hindistan'daki etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. İşte yeni etkinlik ile ilgili detaylar.

Güncellenme 10 Ocak 2017 18:42

Xiaomi, sosyal medyada bir Redmi aygıtı olacağını belirtmesine rağmen, davette tanıtılacak cihazı oldukça gizli tutuyor. Bu açıdan gerçekleştirilecek etkinlikte yeni bir Redmi modelinin geleceği kesinleşmiş olsa da farklı sürprizler de yapılabilir.

Tanıtılacak cihazın Redmi Note 4 olduğu düşünülüyor. Geçen yılın başarılı ve iyi karşılanan Redmi Note 3 modelini takiben, Redmi Note 4’ün gelişmiş özelliklerle gelmesi en büyük beklenti.

Note 4’te Neler Olacak?

Bir önceki modeldeki metal arka panel, ve 5.5 inçlik FullHD ekran ve 2.5D cam özelliği dikkat çekiyordu. Arka taraftaki kamera PDAF ve f2.0 açıklık ile 13 MP sensöre sahip olurken 4100mAh batarya ile telefon destekleniyor. Çin'deki model MediaTek Helio X20 işlemci ile birlikte geliyor. Ancak Hint modelinin Snapdragon 652'ye sahip olması bekleniyor. Fiyatlandırma ve stok durumu hakkında da bilgiler paylaşılmadığından dolayı pek çok noktada soru işareti var.

Son dönemlerin en iddialı markalarından birisi olan Xiaomi tarafından böyle bir hamle yapılması ve Redmi Note 4 duyurulması, telefonun satış potansiyeli yüksek Hindistan’da popüler hale gelmesini sağlayabilir. Bu bakımdan Çin sonrasında Hindistan pazarına yönelen Xiaomi için ciddi bir süreç başlayacak. Markanın daha da güçlenmesi Redmi Note 4 ile sağlanabilir.