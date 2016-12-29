Windows’tan Android’e Samsung İle Geçiş Yapılabilecek

Samsung tarafından geliştirilen yeni uygulama hastanesi ile Windows 10 işletim sisteminden Android'e geçiş çok daha kolay.

Güncellenme 29 Aralık 2016 21:44

Smart Switch adı verilen yeni uygulama Samsung tarafından resmen tanıtıldı. Yapılan tanıtımlarda özellikle Windows Phone 8.1 desteği ve Windows 10 Mobile desteğinin artık sorunsuz bir şekilde alınabileceği ifade edilirken kullanıcılar Windows 10 mobile işletim sisteminden Android işletim sistemlerine uygulama aracılığıyla kolay bir şekilde geçiş yapabilecek.

Bu geçiş sırasında en önemli detay rehberlerin ve telefondaki önemli bilgilerin de Android sistemine aynı şekilde geçmesi. Bu açıdan son dönemlerde özel uygulamalar çok daha dikkat çekerken Samsung da bu değişime ayak uydurmuş durumda. Kullanıcılar geçiş yapmak için Samsung ücretsiz uygulaması üzerinden destek alabilir. Yapılan resmi açıklamalara göre kullanıcıların uygulama aracılığıyla otomatik bir şekilde taşıyacağı veriler ve getirilen kısıtlamalar ise şöyle;

Kişiler

Takvim (Sadece cihaz içeriği)

Mesajlar

Fotoğraflar

Müzik ve videolar

Arama kayıtları

Notlar

Alarmlar

Wi-Fi ayarları

Duvar kağıtları

Belgeler

Uygulama verileri (sadece Galaxy cihazlar)

Ana sayfa düzenlerini (sadece Galaxy cihazlar)

Yapılan resmi açıklamalarda uygulamanın aynı zamanda Android 7.0 Nougat sistemi için de destek sunduğu belirtiliyor. Böylece herhangi bir Android sistem kısıtlaması olmaksızın kullanıcılar telefonlarının mevcut işletim sistemine göre Windows üzerinden geçiş yapabilecek. Bu tür bir uygulamanın sağlanması Samsung tarafından özellikle telefon modellerine olan ilgiyi arttırabilir.