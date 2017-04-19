Windows XP ve Vista Kullananlar Dikkat!!

Son zamanlarda Windows XP ve Vista kullananlar ciddi güvenlik tehditleri ile karşı karşıya.

Güncellenme 19 Nisan 2017 10:33

Microsoft bildiğimiz gibi Windows XP’ye olduğundan fazla bir destek sağlamıştı. Lakin bu destek sonlananı 3 sene oldu. Ancak 3 sene geçmesine rağmen birçok kullanıcı halen Windows XP’den vazgeçemiyor.

Güvenliğe Dikkat!

XP’yi tercih eden kullanıcıların güvenlik açıklarını kapatamamasına rağmen, dünya çapında masaüstü bilgisayar kullanıcılarının %8’i halen Windows XP kullanmakta. Sizlerde bu yetersin güvenlik önlemleri yüzünden alabileceğiniz tehditlerden korunmak istiyorsanız yapmanız gerekenler basit.

Öncelikle bu işletim sistemi için mevcut olan tüm güncellemeleri bilgisayarınıza yüklemelisiniz. (Service Pack 3 size önereceğimiz). Ayrıca kullandığınız tüm yazılımları XP’ler için desteklenen son sürümlere güncellemeniz gerekmekte. Bunların dışında XP kullanan kullanıcılara tavsiyemiz internet bağlantınız olmadan kullanmak. Lakin Windows XP kullanıyor ve internette kullanmak istiyorsanız, yapmanız gereken bilgisayarınızı uzun süre internete bağlı bırakmamak. Sadece gerekli olduğu zaman inernetinizi bağlayıp, işlemlerinizi bitirdikten sonra internet bağlantınızı kapatmanız gerekiyor. Güvenilir ve güncel bir virüs tarama programı kullanmanızda fayda var.

Bilgisayarınızı sadece siz kullanıyor olsanız bile bilgisayarınızda Yönetici ve Kullanıcı hesabı oluşturun ve sadece oluşturduğunuz kullanıcı hesabında oturup açıp, işlemlerinizi gerçekleştirin. Bu sayede bilgisayarınıza bir saldırı düzenlenmiş olsa bile gerekli izinler olmadığından dolayı istediğine ulaşamayacaktır. İnternet sitelerinde gezerken, sosyal medya hesaplarınızda otomatik video oynatma ve otomatik müzik çalma gibi özellikleri devre dışı bırakmalısınız. Aksi taktirde video veya müziklerin içerisine sızdırılmış olan virüsler sayensin de istemediğiniz saldırılara maruz kalabilirsiniz.