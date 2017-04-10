Windows Vista Tarihe Gömülüyor

Microsoft, desteği keseceği Windows Vista için son bir uyarı yayınladı.

Güncellenme 10 Nisan 2017 22:59

11 Nisan tarihi itibariyle Windows Vista işletim sistemi için destek alınması mümkün olmayacak. Özellikle 2012 yılında desteğin kesildiği ve sadece güvenlik güncellemelerinin paylaşılmaya başlandığı Windows Vista için tüm süreç artık 2017 itibariyle sona erecek. 11 Nisan 2017 tarihi sonrasında kullanıcılar Windows Vista için hiçbir şekilde güncelleme, güvenlik yaması ya da benzer destek alamayacak. Bu nedenle kullanıcıların önümüzdeki süreçte Windows Vista işletim sistemlerini güvenli bir şekilde kullanması mümkün olmayacak. Bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmek istemeyenlerin ise özellikle son olarak piyasaya sunulan Windows işletim sistemlerinden Windows 10'u kullanması gerekecek.

Windows 10 Kullanım Oranları Artabilir!

Windows 10’a geçiş yapılması kişilerin bu konuda herhangi bir sorun yaşamasını önleyecek. Bu açıdan önümüzdeki süreçten itibaren işletim sistemleri için dengeler değişebilir. Windows 10 her ne kadar şu ana kadar yarışta geride kalmış olarak görülse de özellikle önümüzdeki dönemlerde diğer işletim sistemlerine verilecek olan desteğin sona ermesi, kişilerin yeni işletim sistemine geçmesini sağlayabilir. Böylece kısa süre içerisinde Windows 10 işletim sisteminin kullanım oranlarının da artması söz konusu.

Windows Vista için alınan bu karar ve yapılacak çalışmalar bundan sonraki süreç içerisinde özellikle işletim sistemi için artık aktif kullanımları da önemli ölçüde engelleyecek.