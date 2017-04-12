Windows Vista Sonrasında Sıra Windows 7'de

11 Nisan itibariyle Windows Vista için desteği sona erdiren Microsoft’un sıradaki İşletim sistemi Windows 7 olacak.

Güncellenme 12 Nisan 2017 18:39

Bugüne kadar Microsoft, Windows adı altında piyasaya sunduğu işletim sistemlerinde belirli bir süre boyunca destek vermek vaatte bulunurken bu sürenin sona ermesiyle birlikte işletim sistemleri de tarihe karışıyor. Öyle ki herhangi bir şekilde desteğin sağlanamayacağı işletim sistemlerini kullanmak kişiler için oldukça zor ve güvensiz. Bu bakımdan kullanıcıların güvensiz işletim sistemlerini kullanmak yerine yeni işletim sistemlerine geçiş yapması gerekiyor. Geçişin yapılması ile birlikte bu konuda herhangi bir sorun yaşanmayacağı gibi değiştirin sağlandığı işletim sistemleri sayesinde kişiler güvenli bir şekilde işlem yapabilecek.

Windows Vista Sonrasında Windows 7 Desteği Kesilecek

Windows Vista işletim sistemi için desteği sona erdiği 11 Nisan 2017 tarihi sonrasında ise sırada Windows 7 işletim sisteminin olduğu öğrenildi. Windows 7 çıkış tarihi itibariyle işletim sistemi için desteğin kesilmesi 2020 yılının Ocak ayında. Bu tarihe kadar Windows 7 kullanıcıları işletim sisteminde sorunsuz bir şekilde destek sağlayabilecek. Fakat 2020 yılı sonrasında aynı Windows Vista ve Windows XP’de olduğu gibi Windows 7 işletim sistemi için de destek alınması mümkün olmayacak.

Kullanıcıların bu konuda sorun yaşamaması adına güncel ve son versiyonu sunan Microsoft’un son işletim sistemini tercih etmesi gerekiyor. Şu anda piyasaya en son olarak sunulan işletim sistemi Windows 10. Çeşitli güncellemeler ile desteklenen işletim sistemi piyasadaki en iddialı ve en güçlü işletim sistemi olarak kabul ediliyor.