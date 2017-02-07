Windows İşletim Sistemlerinde Yeni Hata!

Windows Phone 8.1 işletim sistemi oldukça az bir kullanıma sahip olsa da cihazlarda yaşanan sorunlar kullanıcıların Microsoft’u eleştirmesine neden oldu.

Güncellenme 07 Şubat 2017 16:51

Windows Phone 8.1 işletim sistemine sahip olan kullanıcılar, özellikle yükseltme ile Windows 10 işletim sistemine geçtikten sonra Microsoft hesaplarına erişemediklerini söyledi. Microsoft kısa süre içerisinde pek çok farklı kullanıcı tarafından da desteklenirken şu anda ciddi bir problemin olduğu ortaya çıktı.

Özellikle cihazın fabrika ayarlarına alan kişilerin daha sonrasında hesaplarına ulaşamadığı ve bu nedenle Microsoft hesabını kullanamadığı belirtilirken, Microsoft tarafından sunulan işletim sisteminde Microsoft hesabının kullanılması çoğu zaman gerekli ve zorunlu durumda. Bu nedenle mevcut sorunun ortaya çıkması kullanıcıların telefonda pek çok işlemi yapamamasına neden oluyor.

Testler Yapıldı

Konu ile ilgili yapılan testlerde de benzer sorunların tespit edildiği belirtilirken pek çok farklı teknoloji platformu tarafından mevcut durum hakkında araştırmalar dâhi tamamlanmış durumda. Fakat yapılan araştırmalarda özellikle vurgulanan detay mevcut sorunun tüm telefon modellerini kapsamadığı. Öyle ki testler sonucunda Lumia 640 modelinde bu problem görülürken Lumia 550 modelinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Bu açıdan yaşanan sorunun belli modellere yönelik sunulan güncellemelerden kaynaklanabileceği de konuşulan konular arasında yer alıyor.

Yapılan şikâyetler ve paylaşımlar karşısında Microsoft cephesinden henüz bir açıklama yapılmazken Windows Phone adlı işletim sisteminin ömrünü doldurması, Microsoft’un bu konuda daha büyük sorunlar yaşamasına yol açıyor. İşletim sistemlerinde kullanıcılara sorunlar yaşamaya başlaması Microsoft’un bu alanda gereksiz bir zaman harcanmasına neden olacak.