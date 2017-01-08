Windows 7’yi Yıkılmıyor!

Netmarketshare tarafından yapılan yeni araştırmada işletim sistemlerinin kullanım oranları ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Güncellenme 08 Ocak 2017 23:45

Dünya genelinde Microsoft tarafından geliştirilen Windows serisi, Apple ürünü macOS ve özgür yazılım Linux arasına pasta paylaşılıyor. Uzun yıllardan beri Windows ile ön planda olmayı başaran Microsoft, 2016’nın Aralık ayı itibariyle de bu durumunu sürdürüyor. Netmarketshare tarafından yapılan son araştırmada Aralık ayındaki kullanım oranları hakkında detaylı bilgiler paylaşılırken, özelikle Windows 7’nin hala zirvede olması dikkatlerden kaçmadı.

Güncel Oranlar Nasıl?

İşletim sistemleri için yapılan resmi araştırmalarda güncel kullanım oranları şöyle;

İşletim

Windows 7 48.34%

Windows 10 24.36%

Windows XP 9.07%

Windows 8.1 6.90%

Mac OS X 10.12 2.31%

Linux 2.21%

Mac OS X 10.11 1.83%

Windows 8 1.66%

Mac OS X 10.10 1.11%

Windows Vista 1.06%

Mac OS X 10.9 0.42%

Vista ve XP Hala Ölmedi!

Araştırmanın en ilginç sonuçlarından birisi XP ve Vista için oldu. Öyle ki Microsoft tarafından desteğin kesilmiş olmasına rağmen dünya genelinde hala XP ve Vista kullanım oranları yüksek. Üstelik Windows XP yaz aylarında yaşadığı düşüşü toparlayarak yüzde 9.07 oranlarına kadar çıkmayı başardı. Vista ise yüzde 1.06’da sınırlı kaldı.

Microsoft’un Apple’a Üstünlüğü Devam Ediyor!

Sadece Apple ürünlerinde kullanılan macOS, kısıtlı kullanımı nedeniyle yine Windows’un gerisinde kaldı. Öyle ki ilk dörtte yer alan Windows versiyonlarının ardından macOS 5. Sırada kendine yer buldu.