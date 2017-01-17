Windows 7 İçin İlginç Uyarı

Microsoft tarafından yapılan yeni açıklamalarda Windows 7 kullanıcılarına yönelik önemli bir uyarı gerçekleştirildi.

Güncellenme 17 Ocak 2017 16:51

Son açıklanan rakamlarda Windows 7 kullanım oranları oldukça yüksek olurken bu durum özellikle Microsoft için oldukça büyük bir sorun teşkil ediyordu. Windows 7 ve Windows 8 gibi işletim sistemlerinin kullanılmasını çok istemeyen Microsoft, Windows 10 işletim sistemini daha çok ön plana çıkarmaya çalışırken konuyla ilgili farklı bir duyurunun yapılması oldukça dikkat çekti.

Windows 7 için 7 için 14 Ocak 2020 tarihinden itibaren genişletilmiş destek süresinin dolacağı belirtilirken özellikle kullanıcıların daha iyi ve güvenli bir işletim sistemi Windows 10’a geçmesi gerektiği belirtildi. Windows 7 için yapılan resmi açıklamalarda işletim sisteminin kullanım süresini doldurduğu ve artık yeni işletim sistemlerine geçiş yapılması gerektiği belirtilirken özellikle Microsoft’un açıklamaları ile birlikte Windows 10 işletim sisteminin hedeflediği tahmin edildi.

Henüz Destek Bitmedi!

Windows 7 destek süresi için şu anda 3 yıllık gibi bir uzun süre olmasına rağmen Microsoft yaptığı açıklamada işletim sistemini güvenlik açısından zafiyetler olabileceği ve kullanıcıların daha iyi bir işletim sistemi için Windows 10’a geçiş yapması gerektiği belirtildi. Microsoft tarafından yapılan bu son dakika uyarısının özellikle Windows 10 satışlarının arttırılmasına yönelik olduğu ve bu bakımdan Windows 7 konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığı da akıllara gelen en güçlü sebeplerden birisi oldu.