Windows 10’da Pil Tüketimi İyileştirilecek

Microsoft, Windows 10 işletim sistemine yönelik güncellemelerine devam ediyor. İşte markanın yeni planları.

Güncellenme 21 Ocak 2017 22:11

Microsoft tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda özellikle oyun oynanması sırasında performansı daha da artacak yeni bir güncelleme yapıldığı duyuruldu. Windows 10 oyun modu olarak adlandırılan bu yeni özellik kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılarken benzer bir güncellemenin bataryaya yönelik de yapılacağı belirtildi.

Batarya Kullanımı İyileştirilecek

Windows 10 işletim sistemini kullanan dizüstü bilgisayarlar için geçerli olacak yeni özellik ile birlikte artık bilgisayarların daha az bir güç tüketmesi sağlanacak. Windows 10 işletim sistemine yönelik yapılacak bu optimizasyon sayesinde kullanıcıların artık daha uzun pil ömrüne sahip bilgisayarları kullanabilmesi sağlanacak. Konu ile ilgili yapılan paylaşımlarda özel bir ayar ekranının kullanılacağı belirtilirken kullanıcılar performans ve daha uzun pil ömrü konusunda seçim yapabilecek. Böylece kullanıcıların pil tüketiminde daha çok söz sahibi olabilmesi mümkün olacak.

Windows 10 için yapılacak güncellemeler arasında bir diğeri ise özellikle Windows mağazasından kitapların satışa çıkarılacak olması. Kitap satışına başlanacak olan Windows mağazası sayesinde kullanıcıların artık e kitap satın alma işlemlerini de Windows 10 aracılığıyla yapabilmesi mümkün olacak.

Paylaşılan bilgilerde yeni güncellemelerin ne zaman olacağı ile ilgili detaylara da yer verildi. Nisan ayı itibariyle cihazlara yeni güncelleme paketinin sunulması ve Windows işletim sistemi deneyiminin daha güçlendirilmesi bekleniyor. Bugüne kadar yapılan paylaşımlarda kullanıcıların çok daha iyi bir işletim sistemi kullanması sağlanırken, Microsoft bu konuda kullanıcı deneyimine ne kadar çok önem verdiğini de her seferinde göstermeyi başarıyor.