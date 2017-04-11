Windows 10’da Kişiler Özelliği Geliştirilecek

Windows 10 işletim sistemine çok daha etkin bir hale getirmek isteyen Microsoft yeni versiyon ile birlikte kişiler özelliğini sisteme ekleyecek.

Güncellenme 11 Nisan 2017 19:44

Windows 10 işletim sisteminde kullanılacak olan yeni özellikler arasında kişiler özelliği de bulunuyor. Her ne kadar mevcut versiyonlarda kişiler ile ilgili detaylı bir özellik bu olsa da bu özelliği geliştirmek isteyen Microsoft, daha kapsamlı ve farklı etkileşimlerin bulunduğu bir özellik üzerinde çalışıyor. Tek bir ara yüz üzerinden kişiler ile mail üzerinden iletişim kurulması ya da mesajlaşma ihtiyacının giderilmesi hedefliyor. Bu bakımdan yapılacak çalışmalar ile birlikte Microsoft kişiler özelliğini Windows 10 için çok daha etkin bir hale getirebilir.

Windows 10’un Yeni Özelliği Deneniyor!

Şu anda deneme versiyonlarında görülen bu özellik, kullanıcıların özellikle önümüzdeki dönemlerde güncelleme ile yeni özelliği kullanacağını da net bir şekilde gösteriyor. Özellikle sağ alt köşede yer alacak olan kişiler bölümünden kullanıcılar arkadaş listesini kolay bir şekilde kontrol edebilecek. Arkadaş listesine kolay erişiminin yanı sıra kişilerin istediği zaman mail üzerinden iletişime geçebilmesi ve kullanıcılar ile etkileşimde olabilmesi de mümkün olacak. Bu açıdan bakıldığında önümüzdeki dönemlerde Windows 10 için yeni bir dönemin başlayacağı net bir şekilde söylenebilir.

Üstelik bilgisayar kullanımı noktasında kişilerin farklı sosyal medya ağları üzerinden entegrasyon yapabilmesi ve tek bir merkez üzerinden tüm arkadaş listesine ulaşarak iletişim kurabilmesi Windows 10 için cazip bir durum yaratabilir.