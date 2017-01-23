Windows 10'a Yeni Ayar Çubuğu Eklendi!

Microsoft tarafından Windows 10 için yapılan yeni güncellemede yeni bir ayar çubuğunun sisteme eklendiği belirtildi.

Güncellenme 23 Ocak 2017 18:06

Cihazların daha iyi bir performans sergilemesi ve gelişmiş özellikleri kullanıcılara sunabilmesi artık Microsoft tarafından özellikle son bir yıllık süre içerisinde çok farklı geliştirmeler yapılırken yeni bir güncelleme daha cihazlara sunuldu.

Batarya Kullanımı İyileştirildi

Yapılan güncelleme sonrasında cihazlarda özellikle batarya kullanımına yönelik kullanıcılara seçenek sunan yeni bir ayar çubuğunun eklendiği görüldü. Bu ayar çubuğu sayesinde kullanıcıların batarya kullanımı konusunda farklı seçim yapabilmesi mümkün.

Sağ alt köşede yer alan batarya ikonuna eklenen seçenek ile birlikte artık kullanıcıların batarya kullanımında farklı seçenekleri var. İlgili ayar bölümünden Microsoft tarafından önerilen ayarların yanı sıra farklı seçimler yapılabiliyor. Kullanıcılar istediği takdirde daha uzun bir pil ömrü ya da daha yüksek bir performans arasından seçim yapabiliyor. Böyle bir özelliğin kullanılmasını özellikle dışarıda cihazı kullanacak kişilerin pil ömründen tasarruf etmesini sağlayacak.

Böylece kişiler ihtiyaçlarına yönelik uygun bir seçimi Microsoft Windows 10 aracılığıyla yapabilmesi mümkün olacak. Windows 10 için sunulan bu güncelleme sonrasında kullanıcıların çok farklı özelliklere sahip olduğu görülürken, önümüzdeki dönemlerde sunulacak yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılara farklı özellikleri deneme fırsatı da yaratılacak. Bu bakımdan Microsoft getireceği yeni özellikler ile birlikte Windows 10 işletim sistemini çok daha güvenli bir hale dönüştürebilecek.